Посольство РФ обратилось в МИД Белоруссии в связи с задержанием россиянки

Фото: телеграм-канал "Подъем"
Российские дипломаты в Белоруссии запросили консульский доступ к задержанной в Минске россиянке, которая летела самолетом Ryanair, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.
"Поскольку вы упомянули белорусского гражданина, с ним также осталась, как мы можем понять, в Минске его знакомая, она гражданка России. Мы уже связались с ее отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ", – рассказал министр иностранных дел России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, не стал комментировать инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. По его словам, рассматривать эту ситуацию необходимо международным авиационным структурам с точки зрения соответствия нормам.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.
Самолет, летевший из Греции в Литву, экстренно сел в Минске
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