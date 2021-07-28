Психологи объяснили, как легче переживать неудачи

Порой потерпеть поражение бывает не так страшно, как потом переживать из-за неудачи, изводя себя внутренними терзаниями. Психологи рассказали, можно ли научиться философски относиться к промахам и видеть в них положительные стороны.



Не надо стыдиться

По словам семейного психолога, психотерапевта Олеси Маряевой, обида, досада, раздражение, разочарование, гнев – это естественные человеческие чувства, данные нам природой, в них нет ничего плохого или постыдного. Не стоит стыдиться и самой неудачи, поскольку не ошибается только тот, кто ничего не делает. Главное – сделать выводы и поработать над собой.

"Во-первых, следует принять тот факт, что жизнь не всегда состоит только из удачных дней. Это нормально, как и испытывать негативные чувства, связанные с неприятностями", – комментирует Олеся Маряева.





Олеся Маряева психотерапевт Ошибаться – нормально. Сколько раз ребенок упадет, прежде чем начнет хорошо и уверенно ходить? Много! Точно так же любой опыт неизбежно связан с падениями и подъемами.

А если проблема выбила из седла и человек неизбежно переживает из-за неудачи, прокручивая ее в голове, эксперт рекомендует проговорить ситуацию. Для этого надо максимально подробно и долго обсудить ее с теми, кто действительно сможет выслушать и поддержать. Поплакаться в жилетку имеет смысл супругам, верным друзьям и подружкам, а также психологу. Кто-то, будучи не в силах держать в себе досадный инцидент, открывает душу случайным попутчикам.



Меняем минус на плюс

По мнению эксперта, проговаривая какой-то неприятный момент, мы его обесцениваем. "Намного сложнее, когда все эмоции внутри. Это как с тайной – пока ее знаете только вы, это великая тайна! Но, как только о ней стало известно еще кому-то, она автоматически превращается в не очень важный секрет", – объясняет психотерапевт.

Олеся Маряева подчеркивает, что точно так же и градус переживаний падает после того, как человек кому-то расскажет о неудаче. Одновременно вы получаете обратную связь и анализ ситуации. А это поможет избежать повторения неприятности и даст возможность что-то исправить.

Психотерапевт отмечает, что после того, как все проговорено и проанализировано, самое время найти плюсы в сложившейся ситуации.

"Это очень полезный навык – все переводить в плюс. Например, если вас уволили, вы сможете заняться тем, о чем всегда мечтали, хотя и не решались уйти с опостылевшей работы. Теперь можно поменять сферу деятельности, перейти в компанию, которая больше нравилась или открыть что-то свое. Заболели? Грустно, но зато появилось время, чтобы прочитать давно отложенную книгу или посмотреть новый сезон любимого сериала", – подбадривает эксперт.

Любой негативный опыт специалист советует рассматривать как урок, из которого можно вынести для себя много полезного. По словам психотерапевта, часто бывает так, что сначала что-то кажется нам ужасной неудачей, а потом мы вспоминаем об этом с благодарностью и благодарим жизнь за то, что она оказалась мудрее нас.



Надо учиться проигрывать

Специалисты напоминают, что многие проблемы и переживания тянутся из детства. "Важно, чтобы для ребенка семья и стены дома были "тренировочной базой", где он может в безопасном и принимающем пространстве проживать свои неудачи", – отмечает детский психолог Елена Бурьевая.

Эксперт подчеркивает, что каждый человек рано или поздно встретится в жизни с проигрышем и неудачей. Принимать первые поражения ребенок учится в играх со сверстниками и родителями. Причем взрослым не нужно все время поддаваться малышу, лишь бы он не плакал. Надо давать возможность маленькому человеку не только выигрывать, но и проигрывать.

“Постоянно сглаживая острые углы, вы не даете ребенку шанса научиться справляться с негативной ситуацией. А когда он впервые столкнется с неблагоприятным результатом, реакция может быть непредсказуемой. Например, малыш сильно закричит, вызывая недоумение окружающих, или с ним случится стресс, который приведет к неврозу", – комментирует эксперт.

Детский психотерапевт считает, что важно не обесценивать чувства ребенка в случае проигрыша. "Проговорите ему: "Тебе грустно...", "Ты злишься...", "Ты обижен...", "Ты разочарован...". Немного помолчите, дайте возможность ребенку вам ответить или просто поплакать. Обнимайте его, будьте рядом", – комментирует Елена Бурьевая.

По мнению эксперта, не стоит говорить, что "главное – не победа, а участие", поскольку это неправда. Специалист советует транслировать другое: соревнование – это опыт. А результат (баллы и места) – подсказка, где есть слабые места, пробелы в знаниях, какие-то недоработанные моменты. Как результат – ребенок знает, над чем необходимо поработать. А родителям важно помнить, что достижения сыновей и дочерей не должны быть направлены на увеличение их собственной значимости.

