Врач развенчала миф о пользе кефира перед сном

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Употребление на ночь кефира и других кисломолочных продуктов, вопреки распространенному мнению, является вредным и может вызвать проблемы со сном, заявила гастроэнтеролог Наталья Гронская. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Кисломолочные продукты – это тоже сахар. Уровень глюкозы они не поднимают, но зато прекрасно поднимают уровень инсулина, а значит, растет и гормон стресса – кортизол", – рассказала врач.
Гронская пояснила, что к 22:00 уровень кортизола в организме должен уменьшаться, в то время как уровень отвечающего за качественный сон мелатонина – повышаться. Употребление кефира перед сном может нарушить этот биоритм.
"В то время как организму нужно вырабатывать мелатонин, мы сами искусственно поднимаем кортизол. Конечно же, сна не будет", – отметила врач.
По ее словам, также кисломолочные продукты могут спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, особенно при наличии воспаления слизистой пищевода.
"Идет заброс кислоты в пищевод, а это кашель, першение, изжога", – заключила Гронская.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что сон меньше семи часов в сутки может приводить к перееданию и, как следствие, ожирению. Павлова напомнила об исследовании ученых из университета Огайо, которые выяснили, что люди, испытывающие недостаток сна, чаще перекусывают, пытаясь восполнить потраченные калории.
"Доктор 24": кефир или йогурт
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