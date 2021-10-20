Врач развенчала миф о пользе кефира перед сном

Фото: depositphotos/spaskov

Употребление на ночь кефира и других кисломолочных продуктов, вопреки распространенному мнению, является вредным и может вызвать проблемы со сном, заявила гастроэнтеролог Наталья Гронская. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Кисломолочные продукты – это тоже сахар. Уровень глюкозы они не поднимают, но зато прекрасно поднимают уровень инсулина, а значит, растет и гормон стресса – кортизол", – рассказала врач.

Гронская пояснила, что к 22:00 уровень кортизола в организме должен уменьшаться, в то время как уровень отвечающего за качественный сон мелатонина – повышаться. Употребление кефира перед сном может нарушить этот биоритм.

"В то время как организму нужно вырабатывать мелатонин, мы сами искусственно поднимаем кортизол. Конечно же, сна не будет", – отметила врач.

По ее словам, также кисломолочные продукты могут спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, особенно при наличии воспаления слизистой пищевода.

"Идет заброс кислоты в пищевод, а это кашель, першение, изжога", – заключила Гронская.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что сон меньше семи часов в сутки может приводить к перееданию и, как следствие, ожирению. Павлова напомнила об исследовании ученых из университета Огайо, которые выяснили, что люди, испытывающие недостаток сна, чаще перекусывают, пытаясь восполнить потраченные калории.