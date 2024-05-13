13 мая, 11:05Происшествия
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Тех, кто находится дома, он призвал не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, следует спуститься в укрытие или иное безопасное место.
По информации ТАСС, в Белгороде после объявления опасности прозвучали несколько взрывов.
Днем 12 мая подъезд жилого 10-этажного дома обрушился в Белгороде из-за атаки со стороны ВСУ. Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершилась. На сегодняшний день из-под завалов извлекли тела 15 человек. Еще 27 человек пострадали.
СМИ сообщали, что украинские силы могли выпустить ракету по городу из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Минобороны РФ заявило, что дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет комплекса "Точка-У".
Гладков и исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Куренков доложили Владимиру Путину по ситуации с обрушением подъезда. Президент отдал все необходимые поручения.
Минздрав РФ направил медиков для помощи пострадавшим в Белгород