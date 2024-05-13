Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Тех, кто находится дома, он призвал не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, следует спуститься в укрытие или иное безопасное место.

По информации ТАСС, в Белгороде после объявления опасности прозвучали несколько взрывов.

Днем 12 мая подъезд жилого 10-этажного дома обрушился в Белгороде из-за атаки со стороны ВСУ. Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершилась. На сегодняшний день из-под завалов извлекли тела 15 человек. Еще 27 человек пострадали.

СМИ сообщали, что украинские силы могли выпустить ракету по городу из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Минобороны РФ заявило, что дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет комплекса "Точка-У".

Гладков и исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Куренков доложили Владимиру Путину по ситуации с обрушением подъезда. Президент отдал все необходимые поручения.

