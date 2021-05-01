Бочкарев рассказал о планах по завершению строительства метро до аэропорта Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково может быть завершено в 2033 году.

По словам представителя мэрии, сейчас работы ведутся от станции "Рассказовка", передает Агентство "Москва".

"В настоящее время продолжаются работы по строительству участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково. Участок непростой, он пересекает реку Ликова, в связи с чем возникла необходимость строительства метромоста на перегоне "Пыхтино" – "Внуково", – рассказал заммэра.

Длина названного участка, по словам Бочкарева, составляет 5 километров. На нем откроются две станции.

Платформу "Внуково" планируют интегрировать с инфраструктурой аэропорта и железной дорогой. Одноименный аэропорт станет первой воздушной гаванью столичного региона с собственной станцией метро.