Бочкарев рассказал о планах по завершению строительства метро до аэропорта Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково может быть завершено в 2033 году.
По словам представителя мэрии, сейчас работы ведутся от станции "Рассказовка", передает Агентство "Москва".
"В настоящее время продолжаются работы по строительству участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково. Участок непростой, он пересекает реку Ликова, в связи с чем возникла необходимость строительства метромоста на перегоне "Пыхтино" – "Внуково", – рассказал заммэра.
Длина названного участка, по словам Бочкарева, составляет 5 километров. На нем откроются две станции.
Платформу "Внуково" планируют интегрировать с инфраструктурой аэропорта и железной дорогой. Одноименный аэропорт станет первой воздушной гаванью столичного региона с собственной станцией метро.