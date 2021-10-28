Строительство последнего участка СВХ завершено на 70%

13:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Строительство финального участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе в столице завершили на 70%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.
По его словам, специалисты выполнили надвижку всех пролетных строений на эстакаде от улицы Сельскохозяйственной до станции метро "Ботанический сад". Бочкарев добавил, что сдать ее планируется до конца текущего года.
"На второй эстакаде – от существующего участка СВХ до Алтуфьевского шоссе – ведутся работы по сооружению опор и устройству мостового полотна. В трех пролетах продолжается сборка металлоконструкций", – сказал глава Стройкомплекса, добавив, что также строители завершили надвижку пролетного строения над железнодорожными путями МЦК.
Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что до конца 2023 года завершатся работы по реконструкции 22 развязок на МКАД.
По его словам, помимо модернизации самих развязок и вылетных магистралей, правительство города проводит комплексные мероприятия по улучшению прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части автодорог. Сейчас реконструируются четыре развязки: на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с улицей Липецкой, а также улицами Верхние Поля и Капотней.
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