Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин утвердил проект развития территории бывшего Тушинского аэродрома, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Речь идет о планировке восточной части бывшего аэродрома, прилегающей к футбольному стадиону "Спартак", общей площадью 156,3 гектара.

Проект определяет окончательные параметры застройки этой территории. Ее освоение станет одним из крупнейших градостроительных проектов в Москве ближайшего десятилетия.

Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен планируемой застройки составит порядка 1,58 миллиона квадратных метров недвижимости. Туда входят 3 высотных жилых комплекса и 15 многоквартирных домов с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными паркингами, в том числе два стартовых дома для расселения жителей района Покровское-Стрешнево по программе реновации.

Также появятся четыре школы на 3 775 учеников и семь детских садов на 1 425 детей, Центр спортивной медицины, гостиница и апартаменты, торгово-развлекательные центры, дворец спорта, центр теннисного спорта и храм.

Рядом с выходом со станции метро "Спартак" возведут здание ТПУ. Запланировано и развитие улично-дорожной сети – строительство магистральных и местных улиц общей протяженностью свыше 5 километров. Для пешеходов обустроят тротуары общей протяженностью 8,9 километра.

Также создадут сеть велодорожек общей длиной 4,2 километра и парковочные места для велосипедов и автомобилей. Для наземного общественного транспорта появится отстойно-разворотная площадка с конечной станцией и современные остановочные павильоны.

Основными рекреационными зонами нового района станут озелененная набережная Москвы-реки, парк в пойме реки Химки и широкий городской бульвар.

Отмечается, что строительство нового района рядом со стадионом "Спартак" позволит создать комфортные условия для проживания 30,4 тысячи человек и свыше 6,3 тысячи рабочих мест.

Ранее Собянин утвердил проект работ по реконструкции дорог у станции метро "Речной вокзал". В частности, специалисты обустроят пешеходные дорожки и дополнительные тротуары на прилегающих улицах, а также проведут благоустройство территорий.