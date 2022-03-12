Эскалатор на станции метро "Славянский бульвар" закроют на ремонт с 16 марта

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Эскалатор на станции "Славянский бульвар" (выход № 1) Арбатско-Покровской линии столичной подземки станет недоступен для пассажиров с 16 марта. Об этом сообщается на официальном сайте московского метро.

Там добавили, что эскалатор будет недоступен для пассажиров по 31 марта.

Ранее сообщалось, что эскалатор на станции метро "Маяковская" Замоскворецкой линии столичного метро закроют на ремонт с 17 марта. Он будет недоступен для пассажиров по 6 мая текущего года.