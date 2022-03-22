Эскалатор в переходе с "Театральной" на Арбатско-Покровскую линию закроют на ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Эскалатор в переходе со станции "Театральная" на Арбатско-Покровскую линию столичного метро закроют с 24 марта. Об этом сообщается на сайте Московского метрополитена.
"С 24 марта по 6 мая в переходе со станции "Театральная" на Арбатско-Покровскую линию закроют на ремонт эскалатор", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что эскалатор на станции метро "Маяковская" Замоскворецкой линии столичного метро закрылся на ремонт с 17 марта. Он будет недоступен для пассажиров по 6 мая текущего года.
Кроме того, с 16 по 31 марта закрылся эскалатор на станции "Славянский бульвар" (выход № 1) Арбатско-Покровской линии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: