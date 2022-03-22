Эскалатор в переходе с "Театральной" на Арбатско-Покровскую линию закроют на ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эскалатор в переходе со станции "Театральная" на Арбатско-Покровскую линию столичного метро закроют с 24 марта. Об этом сообщается на сайте Московского метрополитена.

"С 24 марта по 6 мая в переходе со станции "Театральная" на Арбатско-Покровскую линию закроют на ремонт эскалатор", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что эскалатор на станции метро "Маяковская" Замоскворецкой линии столичного метро закрылся на ремонт с 17 марта. Он будет недоступен для пассажиров по 6 мая текущего года.

Кроме того, с 16 по 31 марта закрылся эскалатор на станции "Славянский бульвар" (выход № 1) Арбатско-Покровской линии.