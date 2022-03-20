Выход № 2 станции метро "Мневники" закроют с 21 по 23 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

Выход № 2 на станции метро "Мневники" закроют с 21 по 23 марта. Об этом сообщается на сайте Московского метрополитена.

Уточняется, что закрытие связано с техническими работами.

Ранее сообщалось, что эскалатор на станции "Сретенский бульвар" (выходы № 7–8) Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки будет недоступен для пассажиров до 29 апреля.

Кроме того, до 31 марта будет закрыт на ремонт эскалатор на станции метро "Славянский бульвар".

Также до 15 апреля будет закрыт эскалатор на станции метро "Водный стадион". С 14 марта там ведутся ремонтные работы.