Эскалатор на станции метро "Сретенский бульвар" закроют на ремонт с 14 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эскалатор на станции "Сретенский бульвар" (выходы № 7-8) Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки станет недоступен для пассажиров с 14 марта. Об этом сообщается на официальном сайте московского метро.

Там добавили, что эскалатор будет недоступен по 29 апреля.

Ранее сообщалось, что эскалатор на станции метро "Славянский бульвар" закроют на ремонт с 16 марта. Он будет недоступен для пассажиров по 31 марта текущего года.