Северный вестибюль станции метро "Окружная" могут открыть в 2023 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Открытие северного вестибюля станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии метро запланировано на 2023 год, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, основные конструкции нового вестибюля станции готовы почти на 80%. Согласно графику, монолитные работы завершат в начале лета.

Новый вестибюль будет связан со станцией тремя эскалаторами, к монтажу которых планируется приступить в конце апреля. Сейчас в наклонном ходе уже установлены специальные металлоконструкции – фермы. В дальнейшем соберут секции эскалаторов длиной 108 метров.

Новый вестибюль интегрируют в транспортно-пересадочный узел, который объединит одноименные станции МЦК и первый маршрут МЦД. Вестибюль будет иметь выходы на обе стороны Локомотивного проезда. Один выведет к пересечению 3-го Нижнелихоборского и Локомотивного проездов, второй интегрируют с новой платформой станции Окружная первого Московского центрального диаметра.

В вестибюле уже готовы водозащитные зонты. Это элементы архитектурной отделки, применяемые при строительстве станций глубокого заложения. Их размещают в верхней части свода эскалаторных и станционных тоннелей.

Одновременно идет отделка служебных помещений, остекление металлоконструкций и подготовка к монтажу инженерных систем. Отделочные работы в пассажирской зоне вестибюля начнутся в середине апреля.

Ранее сообщалось, что крытый переход между станцией Окружная первого Московского центрального диаметра и одноименной станцией Московского центрального кольца построили на 30%. Рабочие создают большой транспортный хаб с общим пространством из отдельных станций МЦД, МЦК и метро. Для станции МЦД-1 возводится новый распределительный северный вестибюль, строится дополнительный выход со станции Люблинско-Дмитровской линии метро.

После окончания всех работ жители районов Бескудниково, Отрадное, Марфино и Тимирязевского смогут воспользоваться новым безопасным переходом через железную дорогу. Интеграцию транспортного узла планируют завершить до конца 2022 года.

