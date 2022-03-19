В Москве 19 и 20 марта не будут курсировать трамваи № 6

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Д. Гришкин

Маршрут трамвая №6 не будет работать в столице 19 и 20 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Изменения вводятся на время профилактических работ в районе улицы Академика Курчатова.

"Эти работы требуют временной приостановки движения, но только в выходные дни, когда пассажиров меньше. В понедельник, 21 марта, трамваи вновь будут ходить по обычному маршруту", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.

Так, в выходные вместо трамваев можно воспользоваться автобусами. Например, от станции МЦД "Тушинская" до Братцево можно добраться на автобусе № 06.

Кроме того, можно воспользоваться автобусами маршрута т70. Они следуют от Белорусского вокзала до Братцево с остановками у станций метро "Сходненская" и "Сокол", на бульваре Яна Райниса и Химкинском бульваре.

Ранее руководитель московского Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что к 2023 году все столичные трамваи будут полностью низкопольными. А в прошлом году средний возраст транспорта уменьшился почти вдвое. В данный момент он составляет 3,5 года.