В Москве 19 и 20 марта не будут курсировать трамваи № 6

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Д. Гришкин
Маршрут трамвая №6 не будет работать в столице 19 и 20 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Изменения вводятся на время профилактических работ в районе улицы Академика Курчатова.
"Эти работы требуют временной приостановки движения, но только в выходные дни, когда пассажиров меньше. В понедельник, 21 марта, трамваи вновь будут ходить по обычному маршруту", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.
Так, в выходные вместо трамваев можно воспользоваться автобусами. Например, от станции МЦД "Тушинская" до Братцево можно добраться на автобусе № 06.
Кроме того, можно воспользоваться автобусами маршрута т70. Они следуют от Белорусского вокзала до Братцево с остановками у станций метро "Сходненская" и "Сокол", на бульваре Яна Райниса и Химкинском бульваре.
Ранее руководитель московского Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что к 2023 году все столичные трамваи будут полностью низкопольными. А в прошлом году средний возраст транспорта уменьшился почти вдвое. В данный момент он составляет 3,5 года.
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