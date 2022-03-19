Крытый переход между станциями Окружная МЦД и МЦК построили на 30%

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Крытый переход между станцией Окружная первого Московского центрального диаметра и одноименной станцией Московского центрального кольца построили на 30%. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Рабочие создают большой транспортный хам с общим пространством из отдельных станций МЦД, МЦК и метро. Для станции МЦД-1 возводится новый распределительный северный вестибюль, строится дополнительный выход со станции Люблинско-Дмитровской линии метро.
"Уже сделали: станцию Окружная D1 перенесли ближе к одноименной станции МЦК, для пассажиров D1 заработала новая платформа, для спуска с новой платформы в южный вестибюль сделали два лифта и эскалатор", – говорится в сообщении.
После окончания всех работ жители районов Бескудниково, Отрадное, Марфино и Тимирязевский смогут воспользоваться новым безопасным переходом через железную дорогу.
Интеграцию транспортного узла планируют завершить до конца года.
Ранее сообщалось, что в Москве около станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро возобновляются работы по благоустройству. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что началось сооружение бетонного основания для мощения красным клинкерным кирпичом. Всего им будет выложено 15 тысяч квадратных метров центральной аллеи, ведущей от метро к парку "Сокольники".
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