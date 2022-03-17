Бочкарев рассказал о благоустройстве территории около станции "Сокольники" БКЛ метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве около станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро возобновляются работы по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.

"Началось сооружение бетонного основания для мощения красным клинкерным кирпичом. Всего им будет выложено 15 тысяч квадратных метров центральной аллеи, ведущей от метро к парку "Сокольники", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что применяемый клинкерный кирпич российского производства. Его делают из специального вида глины, обжигаемой при температуре около 1,2 тысячи градусов, благодаря чему материал приобретает разные оттенки красного.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что общая площадь благоустройства прилегающей территории составит порядка 40 тысяч квадратных метров.

"Красным клинкерным кирпичом будут также облицованы пять вентиляционных киосков, расположенных на аллее. Такая отделка позволит гармонично вписать инженерные сооружения в окружающее пространство", – добавил Кравцов.

По его словам, пешеходная зона от метро ко входу в парк "Сокольники" является основой создаваемого общественного пространства. Там высадят деревья и кустарники, разместят скамейки-клумбы, фонари и другие малые архитектурные формы.

Ранее Бочкарев заявил, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца текущего года. Он рассказал, что строители собираются ускорить работы на отдельных станциях и участках линии. Должны завершиться возведение семи и реконструкция двух станций.

На Большой кольцевой линии длиной более 70 километров всего расположится 31 станция. 22 из них уже открыты для пассажиров. Чтобы замкнуть кольцо, предстоит достроить два крупных участка и ввести в эксплуатацию бывшую Каховскую ветку.

Ее реконструкция для интеграции в состав БКЛ включает в себя станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская".