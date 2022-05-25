Лингвист оценил идею убрать английский язык из школьной программы

25 мая, 20:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Лингвист, ведущий программы "Полиглот" Дмитрий Петров назвал странной идею спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова убрать из школьной программы английский язык.
"Английский язык – это язык огромного количества людей и стран, многие из которых с Англией никак не связаны. Например, вполне дружественная нам Индия также имеет английский язык в качестве государственного, большая часть контактов с ней, в том числе деловых, экономических и технических, у нас происходит именно с использованием английского языка", – отметил Петров.
Специалист добавил, что российским школьникам не нужно опасаться исключения английского языка из учебной программы в ближайшее время, поскольку такие решения принимаются только на федеральном уровне, сообщает "Газета.ру".
Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил о необходимости убрать английский язык из школьной программы. По его мнению, изучение этого языка не нужно тем, кто не планирует ехать в Англию. Также он призвал сосредоточиться на изучении языков народов России.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил об искажении в некоторых школьных пособиях по истории фактов о Великой Отечественной войне (ВОВ). По его словам, лишь единицы учащихся старших классов могут назвать имена героев ВОВ.
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