Школьникам и студентам увеличили скорость интернета для подготовки к экзаменам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"МегаФон" увеличил скорость интернета школьникам и студентам для более эффективной подготовки к экзаменам, сообщили в пресс-службе компании.

С 26 мая и в течение месяца учащиеся смогут бесплатно пользоваться опцией pre-5G, которая добавляет до 50% к обычной скорости мобильного интернета. Она будет подключена автоматически. Уникальный частотный диапазон "МегаФона" и грамотное управление трафиком позволяют компании дополнительно ускорить интернет тем, кому это действительно необходимо, говорится в сообщении.

"В мае – июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям", – отметил коммерческий директор компании Павел Тулубьев.

В "МегаФоне" отметили растущую популярность образовательных сайтов. По данным компании, объем трафика на таких ресурсах в досрочный период сдачи ЕГЭ в марте текущего года вырос на 102% по сравнению с показателями сентября прошлого года, в апреле объем трафика увеличился на 80%, в мае данный тренд сохраняется.

Москва и Московская область возглавили рейтинг регионов, где чаще всего используются образовательные сайты. На втором месте расположился Дагестан, далее – Самарская область, Чечня, Татарстан, Башкирия, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Волгоградская область и Ингушетия.

Ранее в "МегаФоне" сообщили, что опция pre-5G включена в максимальные тарифные планы оператора. По данным компании, модель потребления на этих тарифах отличается – абоненты чаще других скачивают тяжелый контент или используют стриминговые сервисы, требующие максимальной скорости.