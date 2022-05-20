Роскомнадзор запросил у Delivery Club информацию об утечке данных клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор обратился с запросом в компанию Delivery Club, сообщившую об утечке персональной информации клиентов, передает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

"Роскомнадзор направил запрос в Delivery Club детальной информации о возможной утечке персональных данных клиентов", – говорится в сообщении.

Ранее служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. В компании отмечали, что данные не затрагивают банковские реквизиты. В Delivery Club принесли клиентам свои извинения и пообещали усилить системы защиты данных.

В начале марта стало известно об утечке в Сеть базы данных "Яндекс.Еды". Причиной, как сообщалось, стали недобросовестные действия одного из сотрудников. Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду", а также внес ресурс, на котором была опубликована утекшая база данных, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, ограничив к нему доступ.