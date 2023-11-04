В московских аэропортах будут проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов – МВД

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В ближайшее время МВД России начнет проводить дактилоскопию и фотографирование мигрантов в московских аэропортах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

Как сообщила Казакова, эта мера позволит ограничить въезд на территорию России "перевертышей" – лиц, меняющих свои установочные данные.

"Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться приезжие", – заявила Казакова.

Ранее стало известно, что правительство России разрабатывает проект электронных реестров работодателей и приезжающих в Россию на работу иностранцев. Михаил Мишустин подчеркнул, что власти должны четко понимать, какие сотрудники прибывают в страну. В связи с внедрением цифровых инструментов в сферу управления миграцией правительство хочет перевести взаимодействие госорганов с иностранцами в удобный онлайн-формат.