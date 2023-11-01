Нарушения обнаружили во всех вузах, где мигранты сдают экзамены для работы – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генпрокуратура проводит контрольно-надзорные мероприятия в отношении вузов, в которых иностранцы сдают экзамены, необходимые для получения разрешения на работу в России, гражданства и вида на жительства. В перечень вошли 13 вузов, во всех выявили нарушения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

Отмечается, что иностранцы сдают экзамены по русскому языку как иностранному, истории РФ и основам российского законодательства. По словам замглавы Рособрнадзора Светланы Кочетовой, сотрудники ведомства принимают участие в качестве экспертов в проведении прокуратурами субъектов РФ проверок вузов.

"Наши эксперты свои заключения направляют в адрес прокуратур, и никто не останется без внимания", – подчеркнула она.

Добавляется, что число нарушений в вузах увеличилось в условиях моратория на проведение плановых проверок. В подобных условиях Рособрнадзор проводит профилактические мероприятия.

Ведомство следит за организациями, их сайтами, говорится в сообщении. Большинству из тех, в отношении которых были проведены профилактические мероприятия, направили предостережения.

Кочетова подчеркнула, что в прошлом году Рособрнадзор провел 448 профилактических мероприятий в отношении вузов, предостережения объявили 323 из них. По состоянию на 30 октября текущего года ведомство провело 467 подобных мероприятий, по их результатам предостережения направлены 335 вузам.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что Всероссийских проверочных работ (ВПР) по иностранным языкам в школах России не будет. Также, по его словам, ВПР по другим предметам останутся.

Кроме того, он анонсировал скоры изменения в моделях перехода в десятый класс и поступления в учреждения среднего профессионального образования. По его словам, все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает.

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