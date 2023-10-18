Рособрнадзор анонсировал изменение модели перехода в 10-й класс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Модели перехода в десятый класс и поступления в учреждения среднего профессионального образования скоро изменятся. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями.

"Все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает. В этом году я не думаю, что какие-то серьезные изменения будут. Но уже в ближайшем будущем модель изменится", – объяснил он.

При этом глава ведомства рассказал, что иногда руководство школы договаривается с учеником о том, что они выдают ему аттестат, а он в свою очередь в десятый класс не приходит.

"Кроме того, часто аттестат дается для того, чтобы он спокойно поступил в техникум. Сейчас у нас средний балл по конкурсу аттестатов в техникум – 4,7. У нас по этой статистике отличники уходят в СПО, а все слабоуспевающие идут в 10-й класс. Понятно, что здесь объективностью не пахнет", – подчеркнул Музаев.

Он также напомнил, что ранжирование поступающих в колледжи сейчас осуществляется по среднему баллу в аттестате.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что кардинальных изменений в проведение ЕГЭ в текущем учебном году вносить не планируется. По его словам, по содержательной части экзамена изменения будут, поскольку в России продолжается переход на новый образовательный стандарт. Завершить этот переход планируется в следующем календарном году.

Магистратура в вузах РФ займет отдельное место в системе высшего образования