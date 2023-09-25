В Казахстане введут обязательную дактилоскопию граждан с 2024 года

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В Казахстане с 2024 года будет введена обязательная дактилоскопическая регистрация граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление старшего инспектора миграционной службы МВД страны Нуржана Джанабаева.

"С 1 января 2024 года вводится обязательная дактилоскопическая регистрация граждан при получении паспорта и удостоверения личности", – сообщил Джанабаев.

Он уточнил, что процедура дактилоскопии затронет всех граждан, за исключением детей младше 12 лет. Также сдать отпечатки пальцев должны будут все постоянно проживающие на территории Казахстана иностранцы.

По словам представителя миграционной службы, это решение преследует несколько целей: упростить для граждан пересечение границ с другими странами, а также исключить случаи подделки различных документов и упростить процедуру восстановления последних.

Между тем в России в конце августа стали распространяться слухи об ограничении срока отказа от сбора и размещения биометрических данных. Эту информацию позже опровергли, а в кабмине РФ напомнили, что отозвать согласие можно в любое время через "Госуслуги".



Россияне стали отказываться от сбора биометрических данных через центры госуслуг