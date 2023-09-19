Электронная подпись может стать обязательной для получения микрозайма с 2024 года

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Электронная подпись (ЭП) может стать обязательной для процедуры получения займов в микрофинансовых организаций (МФО) с 1 октября 2024 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект указания Банка России.

Отмечается, что Центробанк разработал новые требования по защите информации для МФО. Они обеспечат использование простой или усиленной электронной подписи для своих клиентов. Так, участники рынка будут обязаны обеспечить криптографическую защиту и проводить аутентификацию отправителя сообщения.

Оформлять электронную подпись для клиентов будут сами микрофинансовые организации, уточнили в сообщении. В ЦБ добавили, что рассчитывают таким образом повысить защищенность граждан от получения кредитов без их согласия, организации будут защищены от возможных оспариваний фактов заключения договоров.

Порядок получения и использования ЭП зависит от ее вида, условий договора между МФО и клиентом, следует из проекта регулятора.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года россияне, находящиеся за рубежом, смогут получать квалифицированную электронную подпись на сертифицированном USB-носителе. Электронная подпись позволит дистанционно продавать недвижимость, оформлять кредиты, участвовать в судебных процессах и прочее.

До этого гендиректор "Центра биометрических технологий" Владислав Поволоцкий сообщил, что в России в 2023 году станет доступна оплата небольших покупок при помощи биометрии. Он отметил, что гражданин может добровольно зарегистрировать биометрию после подписания согласия.

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