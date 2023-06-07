Россияне смогут получить квалифицированную электронную подпись за границей

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До конца текущего года граждане РФ, находящиеся за рубежом, смогут получать квалифицированную электронную подпись на сертифицированном USB-носителе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на гендиректора дочернего предприятия "Ростеха" "РТ-Проектные технологии" Олега Менжинского.

Электронная подпись позволит дистанционно продавать недвижимость, оформлять кредиты, участвовать в судебных процессах и прочее.

Планируется, что первой страной, в которой можно будет получить специальный носитель с такой подписью, станет Белоруссия. В дальнейшем такая возможность может появиться еще в 7–9 странах.

По словам Менжинского, вероятнее всего, россияне смогут оформлять электронные подписи в посольствах РФ, в которых будут открыты офисы удостоверяющего центра "Основание".

В Минцифры рассказали, что в данный момент прорабатывается проект, по которому можно будет реализовать выдачу российской электронной подписи в консульских учреждениях РФ в странах, которые являются членами ЕАЭС.

При этом, выдача подобных подписей будет возможна и для граждан этих стран, а не только для россиян.

Ранее гендиректор "Центра биометрических технологий" Владислав Поволоцкий сообщил, что в России в 2023 году станет доступна оплата небольших покупок при помощи биометрии.

Он отметил, что гражданин может добровольно зарегистрировать биометрию после подписания согласия. На сегодня при помощи Единой биометрической системы граждане могут получить различные финансовые услуги более чем в 100 филиалах банков по России для оформления карты, вклада или получения кредита.