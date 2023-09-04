Отозвать согласие на обработку биометрии можно будет через "Госуслуги"

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Россияне смогут подавать и отзывать согласие на обработку своих биометрических данных через портал "Госуслуги". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

"Подавать и отзывать согласия на обработку, <...> а также получать доступ к сведениям о таких согласиях граждане смогут в личном кабинете на портале госуслуг. Постановления об этом подписаны", – рассказали в кабмине.

Там напомнили, что для хранения таких данных в РФ создана Единая биометрическая система. Она защищена от утечек, а содержащаяся в ней персональная информация предоставляется в зашифрованном виде только доверенным организациям.

Ранее в Сети стали распространяться слухи об ограничениях сроков отказа от сбора и размещения биометрических данных. В пресс-службе центров "Мои документы" эту информацию опровергли и заверили, что отказаться от сбора биометрии можно в любой момент в МФЦ.



Россияне стали отказываться от сбора биометрических данных через центры госуслуг