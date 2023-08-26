Москвичи в любой момент смогут отказаться от сбора биометрических данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи могут в любой момент отказаться от сбора и размещения биометрических данных в центрах госуслуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центров "Мои документы".

"Появилась ложная информация об ограничениях сроков отказа от сбора и размещения биометрических данных. Ограничений на право подачи отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных в единой биометрической системе законодательством не установлено. Сделать это можно в любой момент в центрах госуслуг Москвы в часы работы офисов "Мои документы", – сообщили в комментарии ТАСС.

Подать заявление можно во всех центрах госуслуг. Для этого необходим документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина или документы, удостоверяющие личность лица без гражданства.

Таким образом, для отказа от сбора биометрических данных достаточно ответить отказом на запрос из банка или иной организации, которой гражданин ранее согласился передать свои данные.

Ранее в Минтрансе сообщили, что единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта могут создать в России до 2030 года. Создание цифрового профиля пассажира, единого цифрового инструмента оплаты проезда для всех видов транспорта (с применением технологий биометрии) в частности является ключевым для достижения цели цифровой трансформации.

При этом в Минтрансе отметили, что обычные способы оплаты проезда останутся доступны в российском транспорте при введении биометрии.