Постпреды ЕС согласовали решение по доходам от активов РФ на помощь Киеву

Фото: 123RF/mesutdogan

Постоянные представители стран – членов Евросоюза предварительно согласовали решение по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских суверенных активов для военной помощи Украине. Об этом сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии в соцсети X.

Ожидается, что финансы используют на поддержку Украины, ее восстановление и военную оборону в контексте действия России. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС на уровне министров.

В Кремле ранее сообщили, что в случае изъятия активов Россия будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах – конфискация ее активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Кроме того, иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут 10 раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги, считают в Москве.

Эксперты отмечают, что в качестве ответа на возможную конфискацию замороженных активов на Западе Россия может изъять финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые сейчас хранятся на специальных счетах типа "С".

