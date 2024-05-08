Замминистра обороны Иванова перевели в СИЗО после карантина

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Карантин у замминистра обороны России Тимура Иванова закончился, поэтому его перевели из одиночной в двухместную камеру в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Денис Балуев.

Он добавил, что на следующей неделе должен получить разрешение для посещения Иванова в СИЗО. Адвокат также подчеркнул, что замминистра обороны вину в получении взятки в особо крупном размере как не признавал, так и не признает.

"Появившаяся на днях в СМИ информация о том, что наш доверитель дает следствию признательные показания, не соответствует действительности", – заключил Балуев.

8 мая Мосгорсуд оставил без изменений решение Басманного районного суда об аресте Иванова. До этого защита замминистра обороны РФ настаивала на смягчении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Адвокат Денис Балуев предлагал ввести домашний арест или запрет определенных действий.

Информация о задержании Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере появилась 23 апреля.

По данным следствия, замминистра вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны РФ до 23 июня. Также были арестованы еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин. Также суд в Москве отправил в СИЗО экс-подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

