Росавиация: столичные аэропорты на фоне снегопада работают штатно

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме на фоне непогоды в Москве. Об этом в своем телеграм-канале заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Отмен рейсов по метеоусловиям и уходов самолетов на запасные аэродромы нет", – указал он.

По его информации, службы воздушных гаваней оборудованы всеми нужными силами и средствами для работы в условиях сложных метеоусловий.

Ранее жителей и гостей Москвы призвали воспользоваться городским транспортом из-за майского снегопада. Водителей также попросили быть аккуратнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим на дороге.

Кроме того, городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра с порывами до 16 метров в секунду. По данным синоптиков, в Москве скорость ветра может достигнуть 20 метров в секунду.

