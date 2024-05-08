Полиция задержала жителя Оренбуржья по подозрению в расчленении возлюбленной

Фото: Следственный комитет РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 40-летнего жителя Новотроицка Оренбургской области по подозрению в убийстве и расчленении своей возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

По предварительной версии следствия, фрагменты тела 37-летней местной жительницы нашли на пустыре в 220 метрах от ледового дворца "Победа" на Советской улице Новотроицка. Следствие уже направило в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время следователями и криминалистами регионального управления проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – добавили там.

Как сообщает Life.ru, после преступления злоумышленник еще неделю искал якобы пропавшую женщину. Журналисты указали, что мужчина сказал полицейским, что его сожительница якобы вышла из дома и бесследно пропала. Когда сотрудники МВД нашли сначала руку, а потом и голову погибшей, то их подозрение пало на 40-летнего жителя, поэтому его задержали, уточнили в издании.

В ходе допроса, добавили в СМИ, подозреваемый во всем сознался и пояснил, что расчленил тело, так как хотел спрятать его в разных местах. По информации издания, сразу после преступления мужчина сделал снимок тела и отправил его своей другой знакомой.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на подругу погибшей, пара никогда ранее не ругалась. Подозреваемый и погибшая жили вместе около 7 лет, но нигде не работали, детей у них не было, указала собеседник телеканала.

По ее словам, семья часто употребляла алкоголь, но на людях они никогда не конфликтовали. Она сказала, что узнала о пропаже женщины 22 апреля, а последний раз видела погибшую 15-го числа, когда та приходила к ней в гости.

"Я не могу представить себе, что он мог так жестоко ее убить. В полиции мне сообщили, что нашли руку пропавшей, а потом и ее голову. Знаю, что у него есть судимость, а по какой статье, никогда не интересовалась", – заключила она.



Ранее сотрудники подмосковного управления СКР возбудили уголовное дело против жительницы Балашихи, которую подозревают в убийстве собственного отца. После преступления, по версии следствия, она расчленила его тело и спрятала в холодильник.