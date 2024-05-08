Синоптик Вильфанд рассказал, что 9 мая в Москве будет очень холодно и ветрено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В День Победы, 9 мая, в Москве прогнозируется аномально холодная температура воздуха, возможны сильный порывистый ветер и небольшой мокрый снег. Об этом сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт уточнил, что температура будет близка к рекордно низким значениям за всю историю наблюдений. Утром ожидается плюс 2–3 градуса, влажный воздух, но температура будет ощущаться как отрицательная. Также возможны порывы ветра до 15–20 метров в секунду и небольшой мокрый снег.

Синоптик объяснил, что на высоте от поверхности земли порывы ветра будут сильнее, поэтому решение о проведении воздушной части парада будет приниматься накануне.

"Граница облаков будет на расстоянии от 300 до 500 метров, будет облачность, но не сплошная, и на нее можно воздействовать", – заверил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предположил, что сложная погода не помешает воздушной части парада Победы в Москве. По его словам, главными параметрами для безопасного полета являются нижняя граница облачности и метеорологическая дальность видимости. Для комфортного проведения всех трюков нижняя граница должна быть не ниже 350–400 метров.