"Без СМС и регистрации": можно ли бороться с интернет-пиратством

Кибераналитики компании Group-IB (занимаются предотвращением и расследованием киберпреступлений и мошенничества с использованием высоких технологий) пришли к выводу, что большая часть всех фильмов, вышедших в российском кинопрокате в этом году, были нелегально выложены в Сеть. С начала года количество опубликованных "пиратских" фильмов уже перевалило за отметку 280, при том, что всего в прокат вышло 320 лент. О том, почему пираты хозяйничают в цифровом океане видеофильмов и можно ли с ними бороться, читайте в материале портала Москва 24.
Битва торрентов
Как подсчитали эксперты, рынок интернет-пиратства в России за этот год вырос на 21 процент по сравнению с предыдущим и составил 85 миллионов долларов. Количество же запросов в популярных поисковых системах на бесплатный просмотр фильмов и сериалов от российских пользователей за прошлый год составило почти 10 миллиардов!
Что же стоит за этими цифрами? Российские пользователи все больше смотрят фильмы на нелегальных онлайн-кинотеатрах либо скачивают видео с торрент-трекеров (бесплатный сервис, созданный для обмена файлами посредством интернета), а пираты "борются" за своего зрителя. По словам генерального директора Ассоциации "Интернет-видео" Алексея Бырдина, рост нелегального контента в первую очередь связан с конкуренцией пиратских сайтов.
Дело в том, что владельцы нелегального видео-контента зарабатывают на монетизации, то есть на рекламе, которую они вставляют во время показа фильмов. А рекламируются в видео обычно не популярные бренды, а онлайн-казино и букмекерские конторы. Из этого источника пираты и черпают свои основные доходы.
Можно ли потопить пиратский корабль?
И как же бороться с пиратами, которые могут создать сайт за четверть часа, а более 300 тысяч файлов хранят на серверах по всему миру? По мнению Бырдина, основная проблема – в ссылках на пиратский контент в поисковых системах.
"Нужно, чтобы была понятная и быстрая система, позволяющая удалять из поисковых систем ссылки на пиратский контент. Это ключевая задача, потому что в России, в отличие от стран Европы и США, где активно эта процедура работает для Google, основным методом ограничения доступа к контенту являются блокировки на уровне провайдеров. Это такая более сложная и более долгая процедура, хотя мировая практика показывает, что удаление ссылок в поисковой выдаче очень хорошо работает уже очень много лет", – пояснил эксперт.
При этом, по его словам, есть мировой опыт санкций, направленных на самих пользователей: предупреждения и даже штрафы за скачивание нелегального контента. Однако, к таким мерам не стоит прибегать прежде, чем власти справятся с пиратским бизнесом.
В Великобритании за первое использование нелегального контента граждане получают предупредительное письмо. Если нарушения повторяются, то интернет-провайдер имеет право ограничить скорость доступа или вообще отключить интернет для нарушителя. Решения суда для этого не требуется. Продумана и ситуация продажи или иного коммерческого использования скачанного пиратского контента – штраф в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.
С 2013 года в США начала действовать аналогичная английской система Copyright Alert. Она была разработана интернет-провайдерами страны в рамках соглашения о противодействии пиратству. Согласно его правилам, пользователю высылается предупреждение (до шести раз). Если же предварительные меры не оказали должного действия, то могут быть наложены санкции, в том числе снижение скорости доступа, разъяснительные беседы и так далее.
Однако есть и другое мнение. Так, интернет-эксперт Антон Меркуров считает, что бороться с пиратством в Сети бесполезно, так как "в этом и есть природа интернета".
"Вопрос, во-первых, в экономике. Сейчас сходить вдвоем в кино – достаточно дорогое удовольствие, на двоих в среднем 800-900 рублей. Также есть законные онлайн-кинотеатры, но, несмотря на всю пропаганду легального просмотра, ни один из них не покроет весь спектр вашего вкуса. Поэтому всегда возникает желание посмотреть контент удобно. И без разницы – платный он или нет", – пояснил собеседник портала Москва 24.
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При этом по его словам, пираты по-своему приносят пользу правообладателям, прокатчикам и администрации легальных платных сервисов. "Если есть какой-то хороший фильм и его начинают "пиратить", то это только увеличивает его цифровые продажи и походы в кино", – подчеркнул эксперт.
Тем не менее, есть и вполне реальные пути борьбы за сохранность интеллектуальной собственности. По словам Меркурова, проблема платных сервисов – в недостаточном удобстве для пользователя.
В феврале 2018 года Министерство культуры предложило блокировать сайты за нарушение авторских прав без судебного решения. Согласно законопроекту, владелец ресурса должен разместить на нем свои контактные данные. Если на странице обнаружат пиратский контент, то провайдер сможет заблокировать сайт, при этом администрации сервиса дадут сутки на то, чтобы удалить незаконную информацию.