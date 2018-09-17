"Без СМС и регистрации": можно ли бороться с интернет-пиратством

Кибераналитики компании Group-IB (занимаются предотвращением и расследованием киберпреступлений и мошенничества с использованием высоких технологий) пришли к выводу, что большая часть всех фильмов, вышедших в российском кинопрокате в этом году, были нелегально выложены в Сеть. С начала года количество опубликованных "пиратских" фильмов уже ​перевалило за отметку 280, при том, что всего в прокат вышло 320 лент. О том, почему пираты хозяйничают в цифровом океане видеофильмов и можно ли с ними бороться, читайте в материале портала Москва 24.

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Битва торрентов

Как подсчитали эксперты, рынок интернет-пиратства в России за этот год вырос на 21 процент по сравнению с предыдущим и составил 85 миллионов долларов. Количество же запросов в популярных поисковых системах на бесплатный просмотр фильмов и сериалов от российских пользователей за прошлый год составило почти 10 миллиардов!

Что же стоит за этими цифрами? Российские пользователи все больше смотрят фильмы на нелегальных онлайн-кинотеатрах либо скачивают видео с торрент-трекеров (бесплатный сервис, созданный для обмена файлами посредством интернета), а пираты "борются" за своего зрителя. По словам генерального директора Ассоциации "Интернет-видео" Алексея Бырдина, рост нелегального контента в первую очередь связан с конкуренцией пиратских сайтов.



Алексей Бырдин "Я это связываю с тем, что многие известные пиратские сайты попали под блокировку, и, соответственно, сейчас новые пиратские ресурсы пытаются завоевать свою аудиторию, выкладывая максимально широкий ассортимент. Они заинтересованы в том, чтобы иметь наибольшее число релизов как кино, так и сериалов"

Дело в том, что владельцы нелегального видео-контента зарабатывают на монетизации, то есть на рекламе, которую они вставляют во время показа фильмов. А рекламируются в видео обычно не популярные бренды, а онлайн-казино и букмекерские конторы. Из этого источника пираты и черпают свои основные доходы.

Можно ли потопить пиратский корабль?

И как же бороться с пиратами, которые могут создать сайт за четверть часа, а более 300 тысяч файлов хранят на серверах по всему миру? По мнению Бырдина, основная проблема – в ссылках на пиратский контент в поисковых системах.

"Нужно, чтобы была понятная и быстрая система, позволяющая удалять из поисковых систем ссылки на пиратский контент. Это ключевая задача, потому что в России, в отличие от стран Европы и США, где активно эта процедура работает для Google, основным методом ограничения доступа к контенту являются блокировки на уровне провайдеров. Это такая более сложная и более долгая процедура, хотя мировая практика показывает, что удаление ссылок в поисковой выдаче очень хорошо работает уже очень много лет", – пояснил эксперт.

При этом, по его словам, есть мировой опыт санкций, направленных на самих пользователей: предупреждения и даже штрафы за скачивание нелегального контента. Однако, к таким мерам не стоит прибегать прежде, чем власти справятся с пиратским бизнесом.

во Франции был принят закон по борьбе за соблюдение авторских прав, так называемый закон Hadopi. Согласно положениям документа, пользователь, получивший три предупреждения за скачивание пиратского контента, лишается доступа в интернет сроком от двух месяцев до года. Полгода спустя закон отменили, ведь он шел в разрез с правительственными планами по развитию интернет-сферы. Альтернативой Hadopi стал Dadvsi – новый закон об авторском праве, действующий и сегодня. Он предусматривает штраф в 300 тысяч евро либо 3 года тюрьмы за нарушение установленных правил. Наказание направлено лишь на владельцев "недобросовестных" сайтов. Что же касается пользователей, от санкций в их отношении французское правительство отказалось. В 2009 годубыл принят закон по борьбе за соблюдение авторских прав, так называемый закон Hadopi. Согласно положениям документа, пользователь, получивший три предупреждения за скачивание пиратского контента, лишается доступа в интернет сроком от двух месяцев до года. Полгода спустя закон отменили, ведь он шел в разрез с правительственными планами по развитию интернет-сферы. Альтернативой Hadopi стал Dadvsi – новый закон об авторском праве, действующий и сегодня. Он предусматривает штраф в 300 тысяч евро либо 3 года тюрьмы за нарушение установленных правил. Наказание направлено лишь на владельцев "недобросовестных" сайтов. Что же касается пользователей, от санкций в их отношении французское правительство отказалось. В Великобритании за первое использование нелегального контента граждане получают предупредительное письмо. Если нарушения повторяются, то интернет-провайдер имеет право ограничить скорость доступа или вообще отключить интернет для нарушителя. Решения суда для этого не требуется. Продумана и ситуация продажи или иного коммерческого использования скачанного пиратского контента – штраф в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. С 2013 года в США начала действовать аналогичная английской система Copyright Alert. Она была разработана интернет-провайдерами страны в рамках соглашения о противодействии пиратству. Согласно его правилам, пользователю высылается предупреждение (до шести раз). Если же предварительные меры не оказали должного действия, то могут быть наложены санкции, в том числе снижение скорости доступа, разъяснительные беседы и так далее.





Однако есть и другое мнение. Так, интернет-эксперт Антон Меркуров считает, что бороться с пиратством в Сети бесполезно, так как "в этом и есть природа интернета".

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"Вопрос, во-первых, в экономике. Сейчас сходить вдвоем в кино – достаточно дорогое удовольствие, на двоих в среднем 800-900 рублей. Также есть законные онлайн-кинотеатры, но, несмотря на всю пропаганду легального просмотра, ни один из них не покроет весь спектр вашего вкуса. Поэтому всегда возникает желание посмотреть контент удобно. И без разницы – платный он или нет", – пояснил собеседник портала Москва 24.

При этом по его словам, пираты по-своему приносят пользу правообладателям, прокатчикам и администрации легальных платных сервисов. "Если есть какой-то хороший фильм и его начинают "пиратить", то это только увеличивает его цифровые продажи и походы в кино", – подчеркнул эксперт.

Тем не менее, есть и вполне реальные пути борьбы за сохранность интеллектуальной собственности. По словам Меркурова, проблема платных сервисов – в недостаточном удобстве для пользователя.



Антон Меркуров интернет-эксперт "Как только бесплатно скачать фильмы станет менее удобно, чем подписаться на платный контент или сходить в кинотеатр, то люди перестанут идти к пиратам. Как только становится удобно, то люди начинают покупать, бизнес начинает работать, и на цифровом кинопрокате начинают зарабатывать. Именно поэтому сейчас такие сервисы развиваются"