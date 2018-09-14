Интернет-пираты скопировали каждую вторую кинопремьеру 2018 года

Практически каждый второй фильм, вышедший в российский кинопрокат в этом году, был скопирован пиратами и выложен в Сеть. К такому выводу пришли кибераналитики компании Group-IB.

По данным компании, в 2018 году объем рынка интернет-пиратства в стране вырос на 21% по сравнению с прошлогодними показателями и сейчас оценивается в 85 миллионов долларов. При этом в популярных поисковиках число запросов на просмотр фильмов и сериалов бесплатно достигло почти десяти миллиардов за год.

Как сказано в сообщении Group-IB, "на каждого пользователя в среднем приходится порядка 110 просмотров пиратских копий кинокартин". Более того, с начала года количество опубликованных экранных копий новых кинолент превысило 280 единиц, то есть в Сеть попала пиратская копия почти каждой второй кинопремьеры.

"Если говорить о крупной сети дистрибуции фильмов и сериалов в России, то общее количество файлов в базе только одного пиратского CDN-сервиса превышает 300 тысяч", − цитирует РИА Новости главу департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности компании Group-IB Андрея Бусаргина. По его словам, на содержание подобной инфраструктуры каждый месяц требуется около 100 тысяч долларов.

Как подсчитали эксперты Group-IB, общий объем трафика видеопиратов только за прошлый год вырос на 12% и его рост продолжается.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" удалил из поиска все ссылки на страницы с пиратским контентом по иску холдинга "Газпром-медиа". В связи с этим Роскомнадзор не увидел оснований для блокировки сервиса "Яндекс.Видео".