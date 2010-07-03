Google грозит штраф за недостаточную фильтрацию запрещенного контента

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Google грозит штраф из-за снижения уровня фильтрации запрещенного в России контента.

"Фильтрация запрещенной информации в соответствии с законодательством РФ осуществляется ими в пределах 70 процентов, сначала составляла 80 процентов, но потом как-то расслабились", – рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".

В конце прошлого года Google уже штрафовали на 500 тысяч рублей за то, что компания не была подключена к реестру запрещенных сайтов. В результате переговоров с регулятором в Google стали фильтровать нелегальный для России контент и в апреле удаляли до 80 процентов такой информации. По данным Роскомнадзора, в мае этот показатель сократился до 67,5 процента.

С 1 октября 2018 года в РФ начал действовать закон, который обязывает поисковики подключаться к единому реестру и фильтровать найденные сайты.

