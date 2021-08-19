СЖР выступил с требованием прекратить дискриминацию российских журналистов за рубежом

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Союз журналистов России (СЖР) потребовал немедленно прекратить дискриминацию российских журналистов в других странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление СЖР.

"Мы выступаем в защиту прав и свобод российских журналистов как в России, так и за ее пределами, уверены в том, что подобное беспрецедентное давление на наших коллег должно быть незамедлительно и окончательно прекращено", – говорится в сообщении.

В СЖР отметили ситуацию с дискриминацией российских журналистов, которые работают в Великобритании. Эксперты уточнили, что Британии следует пересмотреть политику оказания давления на российских журналистов и СМИ.

Также там назвали подобное отношение "прямым бюрократическим и политическим вмешательством в профессиональную журналистскую деятельность", которое впоследствии ведет к взаимному недоверию между государствами.

Ранее Россия отказала корреспондентке ВВС Саре Рейнсфорд в продлении визы. Она вынуждена покинуть страну до конца августа. Отказ в продлении визы объяснили ответом на дискриминацию российских СМИ в Великобритании. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение не продлевать визу корреспондентке BBC Рейнсфорд стало исключительно ответной мерой.

Она отметила, что заявления с британской стороны об "усугублении ситуации со свободой слова в РФ" являются ложными.

По ее словам, Россия предоставит рабочую визу журналистке лишь в том случае, если аналогичный шаг британская сторона сделает для российского корреспондента.