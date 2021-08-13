Спросившую Лукашенко о репрессиях британскую журналистку вышлют из России

Фото: youtube/Информационное агентство БелТА
Россия отказала журналистке BBC Саре Рейнсфорд в продлении визы, сообщает Bloomberg со ссылкой на телеканал Россия 24. Она будет вынуждена покинуть страну до конца августа.
Агентство пишет, что отказ в продлении визы объяснили ответом на дискриминацию российских СМИ в Великобритании. Также отмечается, что это произошло на фоне плохих отношений между Москвой и Западом и "самых жестких за последние годы репрессий в отношении оппозиции".
Сама журналистка пока никак не прокомментировала случившееся.
В августе Рейнсфорд задала президенту Белоруссии Александру Лукашенко вопрос, не считает ли он, что после жесточайших репрессий в стране он потерял легитимность как глава государства.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ. Законом вводится статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Он будет присваиваться Генпрокуратурой по согласованию с МИД владельцам ресурсов, которые допускают со своей стороны дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: