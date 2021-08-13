Спросившую Лукашенко о репрессиях британскую журналистку вышлют из России

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Россия отказала журналистке BBC Саре Рейнсфорд в продлении визы, сообщает Bloomberg со ссылкой на телеканал Россия 24. Она будет вынуждена покинуть страну до конца августа.

Агентство пишет, что отказ в продлении визы объяснили ответом на дискриминацию российских СМИ в Великобритании. Также отмечается, что это произошло на фоне плохих отношений между Москвой и Западом и "самых жестких за последние годы репрессий в отношении оппозиции".

Сама журналистка пока никак не прокомментировала случившееся.

В августе Рейнсфорд задала президенту Белоруссии Александру Лукашенко вопрос, не считает ли он, что после жесточайших репрессий в стране он потерял легитимность как глава государства.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ. Законом вводится статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Он будет присваиваться Генпрокуратурой по согласованию с МИД владельцам ресурсов, которые допускают со своей стороны дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.