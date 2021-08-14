Захарова назвала ответной мерой действия РФ в отношении журналистки BBC

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение не продлевать визу корреспондентке BBC Саре Рейнсфорд стало исключительно ответной мерой. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
"Подчеркну еще раз: российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная. Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет", – подчеркнула Захарова.
Она отметила, что заявления с британской стороны об "усугублении ситуации со свободой слова в РФ" являются ложными.
По ее словам, Россия предоставит рабочую визу журналистке лишь в том случае, если аналогичный шаг британская сторона сделает для российского корреспондента.
"Дадут визу российскому корреспонденту - дадут и Саре. Ровно это мы и предлагали, призывая Лондон разблокировать для журналистов визовый тупик", – уточнила Захарова.
Кроме того, заявления журналистки о запрете возвращаться в Россию она назвала манипуляцией.
"Ей такого не говорили. Журналист, даже британский, проживший в русскоязычной среде, по своим же оценкам, треть жизни, должна понимать разницу между "никогда не вернуться" и "бессрочно отозвать журналистскую визу и аккредитацию". Но мы привыкли к подобным манипуляциям информацией", – заключила представитель МИД.
Ранее Россия отказала Рейнсфорд в продлении визы. Она вынуждена покинуть страну до конца августа. Отказ в продлении визы объяснили ответом на дискриминацию российских СМИ в Великобритании.
Также отмечается, что это произошло на фоне плохих отношений между Москвой и Западом и "самых жестких за последние годы репрессий в отношении оппозиции".
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