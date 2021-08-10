Посольство Венгрии в РФ увеличит количество слотов для подачи виз

Фото: moszkva.mfa.gov.hu

Посольство Венгрии планирует увеличить количество временных слотов для записи на подачу документов на визу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на VFS Global.

До этого сообщалось, что попасть в визовые центры невозможно до сентября.

"Согласно инструкциям посольства Венгрии в России, документы на оформление отдельных категорий виз принимают только по предварительной записи в целях соблюдения мер безопасности и защиты здоровья клиентов", – объяснили ситуацию в компании.

Там также добавили, что в связи с повышением спроса на поездки в Венгрию посольство страны уже с текущей недели начнет постепенно увеличивать количество временных слотов для подачи документов.

27 июля правительство Венгрии разрешило туристам из России свободно въезжать в страну при условии прохождения полного курса вакцинации от COVID-19. Российским путешественникам для въезда в страну не требуется никаких дополнительных тестирований.

Авиасообщение между Россией и Венгрией было возобновлено 10 июня, а с 24 июля было объявлено об увеличении количества выполняемых рейсов между странами.

