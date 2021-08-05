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Туризм

18:31

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Туристы рассказали об обстановке в Краснодарском крае после введения требований о прививке

Не сочинский сезон: как новые правила сказались на турпотоке в Краснодарский край
туризм регионы

С 1 августа в Сочи начали действовать новые правила для невакцинированных туристов. Теперь, чтобы заселиться в отель, отдыхающим необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест и подписать документ о добровольном согласии на прививку – ее необходимо сделать в течение трех дней. Разбираемся, как нововведения сказались на турпотоке на главный курорт страны.

Курорт "рыдает"

Новые правила заселения туристов в гостиницы и отели Краснодарского края вступили в силу 1 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Согласно нововведениям, теперь для заселения туристы должны предоставить медицинский документ о перенесенном не позднее чем полгода назад COVID-19, сертификат о вакцинации или же справку о сделанном первом компоненте прививки.

Если отдыхающему противопоказана прививка, то при себе ему необходимо иметь медотвод и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до заселения. Также заселиться в отель можно при добровольном согласии на прохождение вакцинации в ближайшие три дня.

Новые требования сказались на количестве туристов, желающих отдохнуть на курортах Краснодарского края. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"На таких условиях туристы, конечно, выбирают другие направления. Из альтернативных направлений популярны Крым, Абхазия, Турция и другие. Сейчас мы также наблюдаем большой интерес туристов к Египту", – сказал эксперт.

Июль был самым успешным месяцем (в Краснодарском крае. – Прим. ред.) в этом плане. А август же будет месяцем с большим сокращением поездок. Процент сокращения по разным гостиницам составляет от 15 до 30%. В связи с этим появились даже специальные предложения со скидками, цены снизились на 20%.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

По прогнозам "Интуриста", объем бронирований по итогам последнего месяца лета упадет на 50%. По данным туроператора, восстановить спрос не помогают даже скидки от отелей.

Свободные номера сейчас можно найти во всех категориях отелей в Сочи, добавили в "Интуристе". До анонсирования властями региона строгих ограничений востребованные четырех- и пятизвездочные отели были полностью распроданы.

Горный кластер и вовсе рыдает, никто к ним не едет. Летом они всегда предлагают туристам хорошие скидки на размещение, жить там дешевле, чем у моря. Поэтому и спрос раньше был неплохой.
представитель туроператора "Интурист"

В свою очередь, Дмитрий Горин добавил, что нововведения не коснулись частного сектора, владельцы по-прежнему предоставляют услуги размещения без требований сертификатов о вакцинации или же отрицательных ПЦР-тестов. Такое распределение, по мнению эксперта, выглядит странно.

"Получается, что организованный туризм и объекты размещения, которые платят налоги, оказались в неравных условиях, и это очень странное разделение. Если уж мы говорим об эпидемиологической безопасности, то она должна быть везде одинакова", – подытожил Горин.

Свободный пляж и полупустые отели

Организатор экскурсий по Сочи и Абхазии Михаил рассказал Москве 24, что туристов на курорте стало чуть меньше.

"Но очень серьезной разницы с введением требований я не заметил. Например, в Адлере отдыхающих достаточно. Люди просто стали отдавать предпочтение размещению в частном секторе, где не требуют справок и сертификатов", – объяснил он.

По слова Михаила, отдыхающие сейчас все чаще прилетают в Сочи и заказывают трансфер до Абхазии.

Из-за этого, если раньше контроль на границе с Абхазией мы проходили пару часов, теперь приходится стоять неимоверные очереди по шесть часов. Люди обходят введенные ограничения по прививкам и едут туда, где сертификаты о вакцинации не требуются.
Михаил
организатор экскурсий по Сочи и Абхазии

Туристка Дарья рассказала Москве 24, что прилетела отдыхать в Геленджик 3 августа и остановилась в частном секторе. По словам девушки, справок о вакцинации и результата ПЦР-теста у нее не спросили.

"Моя поездка была запланирована. Я узнала из новостей, что в Краснодарский край будут пускать только с прививками, поэтому решила себя обезопасить и сделать ее. Последний компонент сделала почти за три недели до приезда на курорт", – сказала Дарья.

На мой взгляд, народу очень мало, мне кажется, что все за границу улетели, так как Турцию открыли. На пляже прям свободно. Были вчера в ресторане, в принципе, свободные столы есть. Мы ездили отдыхать в Сочи в мае – тут было больше народу, чем сейчас, ощутимо больше.
Дарья
туристка

По словам туристки, отдыхать в таком формате хорошо только тогда, когда идешь на пляж: никто не мешает и можно выбрать любое понравившееся место. А вот на прогулках или в заведениях отсутствие туристов смущает, так как хочется находиться среди людей, подытожила Дарья.

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