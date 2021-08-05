Бронирование отдыха в Сочи сократилось более чем на 40%

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Туроператоры спрогнозировали сокращение турпотока в Сочи в августе. По прогнозам "Интуриста", объем бронирований по итогам последнего месяца лета упадет на 50%, сообщает газета "Известия".

"Новых бронирований туров в Краснодарский край на август – сентябрь более чем на 40% меньше, чем в аналогичный период 2019 года, восстановить спрос не помогают даже скидки от отелей", – отметили сотрудники компании "Интурист".

Как отмечает туроператор "TUI Россия", на снижение спроса повлияли новые правила заселения отдыхающих.

"Появились номера в популярных объектах размещения. Горный кластер и вовсе рыдает, никто к ним не едет", – рассказали представители "Интурист".

Напомним, с 1 августа Краснодарский край принимает туристов по новым правилам. Теперь при заселении нужно предъявить один из трех документов: сертификат о полной вакцинации либо о сделанной первой прививке, справку о перенесенной болезни в течение последних шести месяцев либо медотвод и отрицательный ПЦР-тест.