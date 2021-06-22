СЖР поддержал инициативу Евгения Попова об увековечении памяти военкоров

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В Союзе журналистов России поддержали инициативу телеведущего Евгения Попова об увековечении памяти военкоров.

По мнению журналиста, страна обязана сохранить память о смелых и мужественных людях, которые не просто были репортерами, но и зачастую воевали.

"В моей профессиональной биографии также были горячие точки – Ливия, Чечня. Но современные журналисты просто фиксируют события. А наши коллеги в годы войны не только делали свое репортерское дело, но еще и воевали как солдаты. Около 1 500 военных корреспондентов не вернулись с фронтов. Поэтому уверен, что память о них должна жить", – заявил Попов.

Как отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, предложение Евгения Попова действительно является важным для сохранения исторической памяти.

Ранее Попов заявил о важности культурного наследия как неотъемлемой части социального благополучия людей. В частности, телеведущий указал на необходимость поддержания архитектурных памятников.