Instagram удалил публикацию Маргариты Симоньян о санкциях

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что из социальной сети Instagram был удален ее пост о санкциях.

Из удаленной соцсетью публикации следовало, что единственная санкция, которая могла бы сделать больно Симоньян, – это запрет на поездки на Кубань, сообщает RT.

"Ха, Instagram удалил и вот этот мой невиннейший пост!:))) Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты", – говорится в публикации Симоньян в Tetegram-канале.

Также она заявила, что будет страшно переживать, если ее лишат возможности иметь недвижимость в станице в виде дедовской дачи у пыльной речки с колорадским жуком и беленой грушей.

Ранее сообщалось, что Симоньян вызвала автора фейка о ее книге на "дуэль". Автор изначальной публикации опубликовал в Twitter отрывок из произведения, которого, по мнению Симоньян, в тексте не было.