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Общество

05:17

Симоньян сравнила здравоохранение в России и США

медицина общество безопасность за рубежом

Фото: URA.RU/TASS/Владимир Жабриков

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения России и США на примере подходов к лечению COVID-19.

Симоньян заявила, что в Штатах ежедневно происходят чудовищные случаи заражения медиков коронавирусом.

"Американская медсестра на 30-й неделе беременности, то есть ровно тогда, когда у нас выходят в декрет, лечила больных пациентов с коронавирусом, естественно, заболела сама", – сообщила главред в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Симоньян, после выявления заболевания медсестра была оставлена без помощи врачей на дому. В России к пациентам имеется принципиально другой подход.

"Мы говорим: "Обращайтесь к врачам, сразу вызывайте скорую", – пояснила Симоньян.

Она отметила, что в США меньше врачей на душу населения и коечных мест. Многие американцы не могут финансово позволить себе вызвать скорую помощь. Из этого складывается статистика, что 60 процентов умирающий от COVID-19 в США – темнокожие, так как они относятся к бедным слоям населения.

"В Америке <...> лучшая в мире <...> медицина для обеспеченных людей. По качеству, по уровню она блистательна. Массовой медицины, как у нас с советских времен, слава Богу, осталась, ее просто нет", – поделилась мнением главред.

При этом Симоньян отметила плюсы российской системы здравоохранения.

"У нас есть куда бежать. У нас сейчас коечный фонд на 30 процентов свободен", – подчеркнула она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о массовом тестировании москвичей на антитела к COVID-19. Сообщалось, что для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови.

По последним данным, на территории РФ зарегистрировано 252 245 случаев коронавируса. При этом 53 350 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

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