Эксперт: вскрытие умерших от коронавируса в Москве производится практически в 100% случаев

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ №40 столичного департамента здравоохранения Ашот Авдалян сообщил, что в Москве вскрытие умерших от коронавируса происходит практически в 100% случаев, передает Агентство "Москва".
"По действующим приказам и рекомендациям вскрытие при подозрении на коронавирусную инфекцию и уже верифицированном при жизни процессе, связанном с инфицированием новым коронавирусом, делается практически в 100%", – отметил Авдалян.
Он добавил, что после вскрытия ставится предварительный диагноз, основанный на морфологической картине и ПЦР-исследовании, проведенного при жизни пациента.
"В процессе дальнейшего исследования мы также отправляем на ПЦР-исследование мазки, в дальнейшем происходит корректировка диагноза", – сообщил Авдалян.
Также он прокомментировал увеличение общей смертности в апреле 2020 года по сравнению с показателями 2019 года. Он отметил, что в настоящий момент рост незначителен и идет в рамках ежегодных колебаний данных.
"Это может быть связано также с обострением хронических заболеваний, мы видим контингент тех, кто погибает сейчас – это практически 80% люди за 70-80 лет и там тяжеленная коморбидная патология. Естественно, сложно в том случае бороться за жизнь, когда имеем массу хронических заболеваний", – отметил Авдалян.
Ранее стало известно, что за последние сутки в Москве в результате заражения коронавирусом скончались 58 пациентов. Таким образом, общая численность пациентов с летальным исходом вследствие заболевания COVID-19 составила 1290 человек.
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