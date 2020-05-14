Столетняя итальянка вылечилась от коронавируса

Фото: скриншот видео mir24.tv

В Италии столетняя Иоланда Нери победила коронавирусную инфекцию. Накануне женщину выписали из больницы. Медики провожали ее аплодисментами, передает "Мир 24".

Свой вековой юбилей женщина отпраздновала в январе, а в конце апреля у нее диагностировали COVID-19. Женщина провела в больнице 25 дней. Врачи отпустили ее домой, когда убедились, что ее жизни ничто не угрожает.

Как отмечается, Иоланда Нери родилась, когда во всем мире бушевал испанский грипп.

Ранее в Москве из больницы выписали пациентку, которой исполнилось сто лет. Женщина по имени Пелагея пережила несколько эпидемий – родилась во время тифа и испанки. Кроме того, она пережила период холеры, менингита и черной оспы. Теперь долгожительница поборола коронавирус.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 4,1 миллиона случаев заражения, более 287 тысяч человек скончалось. В России выявлен 242 271 случай COVID-19, вылечились 48 003 человека, скончались 2 212.

