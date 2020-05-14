Ученые раскритиковали сравнение смертности от коронавируса и гриппа в США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Группа ученых опубликовала статью в медицинском журнале JAMA Internal Medicine, где критически оценила сравнение уровня заболеваемости от коронавируса и от сезонного гриппа.

В статье исследователи назвали угрожающей здоровью неверную интерпретацию данных, которая исходит от официальных представителей американских властей.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что на территории страны было зафиксировано 65 тысяч летальных исходов от коронавируса. Примерно столько же, по данным учреждения, скончалось в результате заболевания гриппом.

Ученые подчеркнули, что приравнивание коронавируса и сезонного гриппа не соответствует истине.

"Прямое сравнение данных по двум различным заболеваниям, с учетом того, что статистика смертности получена разными методами, дает неточную информацию", – подчеркнули авторы исследования.

Они предостерегли от того, чтобы на основе приравнивания коронавируса и гриппа власти исходили при определении мер по противодействию пандемии коронавируса. Они назвали неправильной статистическую оценку смертности от гриппа и от COVID-19.

В частности, ученые отметили, что ранее не существовало такого спроса на лекарства и медицинское оборудование. Кроме того, статистическая оценка имеет погрешность, поскольку вышеуказанный Центр предоставляет информацию в виде приблизительных данных. Так, с 2013-2014 по 2018-2019 годы смертность от гриппа варьировалась в районе от 23 до 61 тысячи погибших, однако реальное число было в 6 раз больше.

Кроме того, по оценкам ученых, с 14 по 21 апреля количество смертей в результате коронавируса составило 15,5 тысячи, в то время как в пиковый период с 2013 по 2020 год численность летальных исходов от гриппа составила 750 человек.

Таким образом, авторы приходят к выводу, что подсчитанные смертельные случаи в результате гриппа завышены, в то время как количество летальных исходов в результате коронавируса подсчитано неверно и явно ниже фактических показателей.

"Наш анализ показывает, что сравнения между смертностью от SARS-CoV-2 и смертностью от сезонного гриппа должны проводиться с использованием только сопоставимых данных. Это лучше демонстрирует истинную угрозу для здоровья населения от COVID-19", – отмечают авторы статьи.

В настоящий момент, согласно данным ВОЗ, в США зафиксировали почти 1,4 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Сейчас численность летальных исходов остановилась на отметке более чем в 84,9 тысячи. В то же время более 243 тысяч человек выздоровело в результате прохождения курса лечения.