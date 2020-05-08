Трамп прокомментировал версию о намеренном создании коронавируса Китаем

15:59
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в преднамеренное создание коронавируса Китаем, передает ТАСС.
"Они сделали ужасную вещь. Я не думаю, что они специально это сделали, но это было сделано, возможно, из-за некомпетентности. Возможно, что это вырвалось наружу, а они не знали, как сказать об этом", – считает он.
Американский лидер также рассказал, что вскоре примет окончательное решение касательно финансирования ВОЗ. Размер взносов составлял 500 миллионов долларов. Трамп пообещал найти более эффективный способ применения этим деньгам.
Он объяснил, что ВОЗ не смогла предоставить необходимую информацию своевременно. Кроме того, организация скрыла некоторые сведения от мировой общественности.
Спецслужбы пяти стран полагают, что власти КНР намеренно уничтожили данные о вспышке новой коронавирусной инфекции. В докладе утверждается, что в Китае знали о возможности передачи от человека к человеку в декабре 2019 года. При этом официальное подтверждение этого факта от властей Пекина пришло 20 января.
Госсекретарь США Майк Помпео обвинял КНР в сокрытии информации о COVID-19. По его мнению, Китай видел начало кризиса в здравоохранении страны. Там могли предотвратить смерти тысяч людей по всему миру и экономические проблемы, отметил Помпео. Однако вместо этого Китай скрыл вспышку в Ухане, заключил он.
Госсекретарь добавил, что страна по-прежнему отказалась делиться сведениями, нужными для безопасности людей. Это штаммы вируса, клинические образцы и детали относительно заболевших COVID-19 в декабре, уточнил он.
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