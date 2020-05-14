В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

58 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Уточняется, что у всех умерших была обнаружена пневмония.

Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве составило 1 290 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве скончались 53 пациента с коронавирусом. У всех умерших также была диагностирована пневмония.

Известно, что Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19. Таким образом, РФ обогнала Великобританию и Испанию.

За прошедшие сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в стране зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.