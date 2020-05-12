В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом

12 мая, 22:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
53 пациента скончались в Москве после заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в столичном Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общая численность скончавшихся после заболевания коронавирусом в Москве составила 1232 человека.
"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили в столичном Оперштабе.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что 28,4% россиян от общего количества зараженных коронавирусом госпитализированы. Остальные заболевшие проходят курс лечения дома. Кроме того, она подчеркнула, что 41% инфицированных не имеют ярко выраженных симптомов или иных клинических проявлений коронавирусной инфекции.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Москва достойно справляется с ситуацией по коронавирусу. Она отметила, что уровень летальных исходов в столице в 6,8 раза ниже, чем в мире.
За последние сутки в России обнаружили 10 899 новых случаев заболевания коронавирусом, общая численность зараженных за все время – 232 243. Наибольшее число зафиксированных эпизодов инфицирования приходится на Москву, в которой за прошедшие 24 часа выявили 5392 зараженных.
Кроме того, за данный период в столице вылечились 1820 человек, а за все время 19642 пациентов столичных больниц были выписаны.
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