В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

53 пациента скончались в Москве после заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в столичном Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общая численность скончавшихся после заболевания коронавирусом в Москве составила 1232 человека.

"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили в столичном Оперштабе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что 28,4% россиян от общего количества зараженных коронавирусом госпитализированы. Остальные заболевшие проходят курс лечения дома. Кроме того, она подчеркнула, что 41% инфицированных не имеют ярко выраженных симптомов или иных клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Москва достойно справляется с ситуацией по коронавирусу. Она отметила, что уровень летальных исходов в столице в 6,8 раза ниже, чем в мире.

За последние сутки в России обнаружили 10 899 новых случаев заболевания коронавирусом, общая численность зараженных за все время – 232 243. Наибольшее число зафиксированных эпизодов инфицирования приходится на Москву, в которой за прошедшие 24 часа выявили 5392 зараженных.

Кроме того, за данный период в столице вылечились 1820 человек, а за все время 19642 пациентов столичных больниц были выписаны.