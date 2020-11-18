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Общество

17:39

Симоньян вызвала автора фейка о ее книге на "дуэль"

общество

Фото: ТАСС/БелТА

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила автору фейка о ее книге "Черные глаза" провести "дуэль" с диктантом по русскому языку. Об этом сообщает RT.

Автор изначальной публикации опубликовал в Twitter отрывок из произведения, которого, по мнению Симоньян, в тексте не было.

"Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и никогда не давала поводов упрекнуть меня в безграмотности", – написала журналист.

Маргарита Симоньян предложила автору фейка написать диктант с условием, что проигравший должен будет перечислить миллион рублей на лечение ребенка со спинально-мышечной атрофией. Если же тот откажется, то главред RT намерена подать заявление в полицию.

Симоньян, также занимающая пост главного редактора МИА Россия, в июне 2020 года сообщила, что рассматривает с юристами возможность подачи исков в суд на американских полицейских, напавших на журналистов во время освещения протестов в США.

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